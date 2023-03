Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ferrari: menacé par un hacker, ne paiera pas la rançon information fournie par Cercle Finance • 21/03/2023 à 16:41









(CercleFinance.com) - Ferrari a fait savoir hier que sa filiale italienne à 100%, Ferrari S.p.A., avait récemment été contactée par un hacker qui menaçait de diffuser certaines coordonnées de clients et exigeait une rançon.



'Dès réception de la demande de rançon, nous avons immédiatement lancé une enquête en collaboration avec une société tierce mondiale de premier plan dans le domaine de la cybersécurité. En outre, nous avons informé les autorités compétentes et sommes convaincus qu'elles enquêteront dans toute la mesure permise par la loi', indique le constructeur.



Le Cheval Cabré précise qu'il ne cèdera pas à la demande de rançon dans la mesure où les paiements encouragent les hackers à poursuivre leurs attaques.



'Au lieu de cela, nous avons pensé que la meilleure chose à faire était d'informer nos clients de l'exposition potentielle des données et de la nature de l'incident', ajoute Ferrari.



Le constructeur précise travailler à renforcer ses systèmes et indique que la violation en question n'a eu 'aucun impact sur les fonctions opérationnelles de la société'.





