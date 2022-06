Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ferrari: Maranello se dote d'une pile à combustible information fournie par Cercle Finance • 23/06/2022 à 15:01









(CercleFinance.com) - Ferrari annonce aujourd'hui avoir franchi une nouvelle étape vers la neutralité carbone, grâce à la nouvelle pile à combustible à oxyde solide de 1MW installée au sein de usine de Maranello (Italie).



Cette centrale a été construite et installée en quelques jours par Bloom Energy et fournit désormais 5% de l'énergie nécessaire aux activités de production de Ferrari.



Outre des niveaux d'efficacité élevés, cette plateforme technologique innovante offre une flexibilité dans le choix des sources d'énergie nécessaires à son alimentation : hydrogène, gaz naturel ou biométhane, convertissant le combustible en électricité sans combustion.



' Ferrari travaille plus dur que jamais pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2030, grâce à l'adoption de technologies de pointe et d'une approche scientifique qui sont inscrites dans notre ADN', a commenté Benedetto Vigna, directeur général de Ferrari.





Valeurs associées FERRARI Euronext Amsterdam 0.00%