Ferrari : les prévisions annuelles revues en légère baisse

(CercleFinance.com) - Ferrari a revu lundi en légère baisse sa prévision de résultat annuel à la suite d'un net repli de ses ventes et de ses résultats au deuxième trimestre. Le constructeur automobile italien dit désormais s'attendre à un bénéfice avant impôt et intérêts (Ebit) ajusté entre 650 et 700 millions d'euros cette année, alors qu'il tablait auparavant sur une fourchette allant de 600 à 800 millions. Sur le deuxième trimestre, Ferrari a vu son Ebit ajusté chuter de 90% à 23 millions d'euros, contre 239 millions d'euros sur la même période de l'exercice 2019. Son chiffre d'affaires net s'est replié de 42% à 571 millions d'euros, tandis que ses livraisons de véhicules ont chuté de 48% à 1.389 unités sur la période avril-juin. Le titre gagnait plus de 2% à la Bourse de Milan suite à ces résultats.

