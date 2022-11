Ferrari: les conseils de deux analystes sur le titre information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 15:10

(CercleFinance.com) - Le titre Ferrari cède près de 1% à Milan après la publication de ses résultats trimestriels.



Dans ce contexte, Invest Securities maintient son opinion 'vente' sur Ferrari avec un objectif de cours relevé de 152 à 163 euros, la publication ayant confirmé que le groupe entre en phase transitoire jusqu'au deuxième trimestre 2023 qui verra les premières livraisons de Purosangue.



'Ainsi le troisième trimestre 2022 affiche-t-il une baisse de la marge brute de -2,5 points, une érosion de la marge d'EBIT (-1,8 point) et une marge d'EBITDA résiliente (-0,4 point), alors que le chiffre d'affaires du troisième trimestre progresse +18,6%', note l'analyste.



'Les vents contraires ne troublent aucunement la direction qui relève marginalement ses guidances 2022', ajoute Invest Securities, prévenant néanmoins que 'le contexte inflation et taux rend la valorisation vulnérable'.



De son côté, Oddo confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Ferrari avec un objectif de cours inchangé de 260 euros.

Le bureau d'analyses rapporte que Ferrari a publié hier en séance des résultats T3 solides et supérieurs aux attentes (6% au-dessus du css d'EBIT).



Suite à cette publication, le groupe révise sa guidance à la hausse pour la deuxième fois cette année (+3% vs milieu de fourchette d'EBIT).



Le cheval cabré anticipe désormais 1/ un CA de ~5,0 MdsE (vs ~4,9 MdsE précédemment et un css à 4,9 MdsE), 2/ un EBITDA >1,73 MdE (vs 1,70-1,73 MdE et css à 1,74 MdE), 3/ un EBIT > 1,18 MdE (vs 1,15-1,18 MdE et css à 1,19 MdE, 4/ un BPA de ~ 5,0 E (vs 4,8-4,9 E et css à 5,0 E).



'Les attentes sont élevées, mais Ferrari peut encore surprendre positivement', estime Oddo.