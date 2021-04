Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ferrari : les actionnaires approuvent le dividende de 0,867 E Cercle Finance • 15/04/2021 à 15:59









(CercleFinance.com) - Ferrari annonce aujourd'hui que ses actionnaires ont adopté toutes les résolutions présentées aujourd'hui à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle du constructeur italien. Les actionnaires ont notamment approuvé le dividende proposé de 0,867 euro par action au titre de l'exercice 2020. Par ailleurs, John Elkann a été réélu directeur exécutif tandis que Piero Ferrari, Delphine Arnault, Francesca Bellettini, Eduardo H. Cue, Sergio Duca, John Galantic, Maria Patrizia Grieco et Adam Keswick ont été réélus en tant qu'administrateurs non-exécutifs de Ferrari.

Valeurs associées FERRARI Euronext Amsterdam 0.00%