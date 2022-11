Ferrari légèrement plus pessimiste sur sa marge d’Ebitda pour 2022

(AOF) - Le fabricant de voitures de luxe, Ferrari, a relevé plusieurs de ses objectifs annuels, tout en réduisant sa prévision de marge d’Ebitda. La firme de Maranello cible ainsi un Ebitda ajusté d’au moins 1,73 milliard d’euros contre de 1,70 à 1,73 milliard d’euros précédemment. La marge d’Ebitda est pour sa part anticipée d' environ 35% contre au moins 35% auparavant. Les revenus sont prévus à environ 5 milliards d’euros contre environ 4,9 milliards d’euros auparavant.

Au troisième trimestre, l'Ebitda ajusté a augmenté de 17,1% à 435 millions d'euros, faisant ressortir une marge d'Ebitda de 34,8%, en repli de 40 points de base. Ferrari a évoqué un mix-prix défavorable et une hausse des coûts industriels et de la R&D du fait de l'inflation et de l'augmentation des amortissements. Cette dernière s'explique par le début de la production de nouveaux modèles.

Ferrari a livré 3 188 bolides, en hausse de 15,9%, permettant aux revenus de bondir de 18,7% à 1,25 milliard d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.