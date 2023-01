Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ferrari: le titre monte, valeur automobile préférée de RBC information fournie par Cercle Finance • 20/01/2023 à 14:31









(CercleFinance.com) - Le titre Ferrari progresse ce vendredi à la Bourse de Milan suite à des propos favorables des analystes de RBC, qui font de la firme firme de Maranello leur valeur préférée au sein du secteur automobile en Europe.



A 14h20, l'action du constructeur italien de voitures de sport gagne 1,1%, surperformant assez nettement l'indice FTSE MIB, qui affiche une hausse de 0,8% au même moment.



Dans une note diffusée dans la matinée, RBC dit continuer à privilégier le titre Ferrari, s'attendant à ce que le groupe connaissance une année 'solide' grâce au lancement des nouveaux modèles Daytona et Purosangue.



Le bureau d'études canadien dit s'attendre à une hausse de 14% du chiffre d'affaires de la société en 2023, à la faveur d'une petite croissance des volumes (+1%) mais surtout d'une revalorisation de ses prix (+13%).



Dans ces conditions, le résultat opérationnel courant (Ebitda) devrait grimper de 21% cette année, selon ses prévisions.



Outre Ferrari, les analystes de Royal Bank of Canada disent apprécier le titre Daimler Trucks au sein du secteur au sens large.





