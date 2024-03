Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ferrari: le titre avance avec une note de RBC information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 11:13









(CercleFinance.com) - L'action Ferrari signe lundi matin l'une des plus fortes hausses de l'indice FTSE MIB à la Bourse de Milan, à la faveur d'une note favorable des analystes de RBC.



Dans une étude diffusée dans la matinée, Royal Bank of Canada indique avoir relevé son objectif de cours sur le titre de 380 à 463 euros après une récente rencontre avec la direction du groupe.



Le courtier canadien, qui affiche une opinion 'surperformance' sur le titre, souligne l'opportunité que représentent selon lui les véhicules électriques en vue de la poursuite de la croissance des livraisons et du chiffre d'affaires du groupe de Maranello.



Le broker met également le potentiel provenant de la personnalisation des véhicules, une tendance qui lui permet d'améliorer ses marges sans avoir à faire croître ses volumes.



Vers 11h00, le titre du constructeur de voitures de luxe progressait de 0,9%





