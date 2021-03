Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ferrari : le dividende va baisser, en ligne avec les bénéfice Cercle Finance • 01/03/2021 à 11:16









(CercleFinance.com) - Ferrari compte baisser la part du bénéfice net reversé aux actionnaires sous forme de dividendes après avoir vu son bénéfice net diminuer de près d'un quart l'an dernier. Dans un communiqué publié vendredi soir, le constructeur de voitures de sport dit prévoir de payer de dividende de 86,7 cents par action ordinaire cette année, un projet qui sera soumis au vote de ses actionnaires lors de l'assemblée générale prévue le 15 avril. Pour mémoire, Ferrari avait proposé à ses actionnaires un dividende de 1,13 euro au titre de l'exercice précédent. Le groupe de Maranello avait dévoilé le mois dernier un bénéfice net ajusté de 534 millions d'euros au titre de l'exercice 2020, contre 699 millions d'euros en 2019. L'action Ferrari s'inscrit actuellement en hausse de 1,1% à la Bourse de Milan.

