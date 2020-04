Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ferrari : la fermeture des usines prolongée Cercle Finance • 14/04/2020 à 11:36









(CercleFinance.com) - Ferrari annonce prolonger la suspension des opérations de production dans ses usines de Maranello et de Modène jusqu'au 3 mai, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus. Le constructeur italien a cependant précisé avoir commencé à travailler sur des 'pratiques avancées' destinées à renforcer la protection de la santé des salariés avant la réouverture des deux usines. Les usines de Maranello et Modène sont fermées depuis le 14 mars.

Valeurs associées FERRARI Euronext Amsterdam 0.00%