Ferrari : hausse de 24% du bénéfice net trimestriel Cercle Finance • 04/05/2021 à 14:26









(CercleFinance.com) - Les ventes de Ferrari ont atteint 2771 véhicules au cours des trois premiers mois de l'année, soit une croissance de 1% par rapport à la même période un an plus tôt, annonce aujourd'hui le constructeur italien. John Elkann, p.d.-g. de la marque, se réjouit par ailleurs de 'la robustesse du carnet de commande'. Ainsi, le chiffre d'affaires net trimestriel du constructeur de Maranello s'établit à 1,01 milliard d'euros, en croissance de 8% en douze mois. Dans le même temps, l'EBITDA ajusté est passé de 317 à 376 ME, soit une hausse de 19%. Le bénéfice net de Ferrari se chiffre à 206 ME, en hausse de 24%, soit un BPA ajusté de 1,11 euro, en hausse de 23%. Pour 2021, le constructeur italien table sur un chiffre d'affaires de l'ordre de 4,3 MdsE et un EBITDA ajusté compris entre 1,45 et 1,5 MdE. Le BPA ajusté annuel devrait s'établir entre 4 et 4,2 euros.

