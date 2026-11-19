(Zonebourse.com) - Le spécialiste du transport sécurisé de produits de luxe a dépassé les attentes au 3e trimestre et gagne 10% en Bourse mercredi matin. UBS pense que le groupe peut dépasser ses objectifs annuels tandis que Jefferies juge le titre sous-évalué. Les deux banques voient près de 30% de hausse potentielle.

Selon son point d'activité publié jeudi, Ferrari Group a réalisé 95 millions d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 13,4% sur un an, contre 89 millions attendus par UBS et 88 millions par Jefferies. Hors effets de change, la croissance est passée de 6,2% au premier semestre à 11,7% au troisième trimestre. Les Amériques ont mené la hausse ( 26,9%), devant l'Europe ( 10%), tandis que l'Asie a rebondi ( 9,1%).

Des objectifs annuels jugés prudents

Dans sa note d'analyse du jour, Jefferies souligne le rôle de l'expansion du réseau. De son côté, UBS relève la hausse des expéditions d'or et le dynamisme de l'entreposage, dont les ventes ont progressé de 17,2% alors qu'elle attendait un recul de 6,2%.

Le groupe britannique, coté à Amsterdam, maintient son objectif de 4% à 6% de croissance en 2026, hors effets de change. Avec 8% de hausse sur neuf mois, des ventes stables au quatrième trimestre suffiraient à atteindre le haut de la fourchette, selon Jefferies. UBS souligne que les prévisions du marché impliquent un recul des ventes d'environ 3% sur un an au dernier trimestre. "Cela paraît prudent au regard de la dynamique actuelle", écrit la banque suisse.

Un rachat dans les Amériques et un dividende exceptionnel

Ferrari Group prévoit de débourser 38 millions d'euros pour racheter les 50% restants de ses filiales dans les Amériques et capter l'intégralité de leurs bénéfices. Selon Jefferies, le prix représente environ dix fois le bénéfice net attendu en 2026 pour la part rachetée. UBS salue l'utilisation de la trésorerie pour financer cette opération et verser un dividende exceptionnel de 0,22 euro par action le 8 décembre.

Les deux analystes recommandent l'achat. UBS vise 9,90 euros par action et Jefferies 10 euros, soit 29% et 30% de hausse potentielle, hors dividendes, par rapport au cours de 7,68 euros retenu dans les deux notes. "Avec une décote de 40% par rapport aux entreprises comparables, nous nous attendons à une réaction positive du titre", écrit la banque d'investissement.

A Amsterdam, le titre gagne 10,46%, à 8,480 euros, à 10h50.

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