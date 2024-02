Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ferrari: entouré après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 14:22









(CercleFinance.com) - Ferrari bondit de 5% à Milan après la publication, en milieu de journée, d'un BPA ajusté en hausse de 36% à 6,90 euros au titre de 2023, avec une marge d'EBITDA ajusté améliorée de 3,4 points à 38,2% pour des revenus en croissance de 17% à 5,97 milliards d'euros.



Pour l'année qui commence, le constructeur italien de voitures de luxe et de sport anticipe un BPA ajusté supérieur ou égal à 7,50 euros, une marge d'EBITDA ajusté d'au moins 38%, ainsi que des revenus de plus de 6,4 milliards.



'Les résultats records de 2023, nos ambitions pour 2024, ainsi que la visibilité exceptionnelle sur notre carnet de commandes nous permettent d'envisager le haut des objectifs 2026 avec plus de confiance', affirme son CEO Benedetto Vigna.





