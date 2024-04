Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ferrari: en retrait avec une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 13:15









(CercleFinance.com) - Ferrari cède 1% et sous-performe ainsi la tendance à Milan, sous l'effet d'une dégradation de recommandation chez Barclays, de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' tout en remontant son objectif de cours de 375 à 400 euros.



Dans l'attente de la prochaine publication du constructeur italien de voitures de luxe et de sport, le 7 mai, le broker souligne que le titre se situe maintenant à nouveau sur la parité avec Hermès en termes de ratio P/E (cours sur BPA) prospectif à 12 mois.





