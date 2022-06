Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ferrari: en berne malgré des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 13/06/2022 à 14:00









(CercleFinance.com) - Ferrari perd 4% à Milan, malgré des propos plutôt favorables d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance', mais avec un objectif de cours revu à la baisse de 240 à 230 euros sur le titre du constructeur italien de voitures de luxe et de sport.



Attendant des journées investisseurs (CMD) des 15 et 16 juin des détails sur la nouvelle stratégie et de nouveaux objectifs financiers, le broker pense qu'il 'peut apporter de bonnes surprises et qu'il confirmera les qualités' du groupe italien.





Valeurs associées FERRARI Euronext Amsterdam 0.00%