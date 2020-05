Ferrari : en berne après un abaissement d'objectifs

(CercleFinance.com) - Ferrari recule de 3,6% à Milan après un abaissement par le constructeur automobile de luxe de ses prévisions pour 2020, en raison des 'contraintes' et des 'incertitudes' actuelles, en marge de la publication de ses résultats trimestriels.

Il n'attend désormais qu'un chiffre d'affaires entre 3,4 et 3,6 milliards d'euros, et non plus supérieur à 4,1 milliards, et un EBITDA ajusté entre 1,05 et 1,20 milliard, contre une fourchette cible précédente de 1,38-1,43 milliard.

Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe de Maranello affiche un EBITDA ajusté en progression de 2% à 317 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en légère contraction de 1% à 932 millions.