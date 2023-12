Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ferrari : du soutien vers 300E information fournie par Cercle Finance • 29/12/2023 à 12:46









(CercleFinance.com) - Après une correction de -11,5% depuis un zénith de 345E, Ferrari commence à retrouver du soutien vers 300E (ex zénith du 30 juin et mi-octobre): le titre comblera au passage le 'gap' des 303,3E du 2/11.





