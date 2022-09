Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ferrari: dévoile son SUV Purosangue information fournie par Cercle Finance • 14/09/2022 à 09:54









(CercleFinance.com) - Ferrari a dévoilé ce mardi à Pise en Italie, la Purosangue, son premier SUV à quatre portes et quatre places des 75 ans d'histoire du Cheval Cabré.



La Purosangue moteur de 6,5l, de 12 cylindres, 725 chevaux à 390.000 euros est déjà un gros succès : 'Depuis que nous avons annoncé qu'il s'agissait d'un V12 en mai, l'intérêt pour la voiture a explosé', a déclaré Enrico Galliera, directeur marketing.



Il a ajouté que la société avait été inondée de précommandes Purosangue, ce qui semble prouver qu'un un grand nombre de consommateurs veut encore des véhicules à essence, et est prêt à payer le prix fort pour les obtenir.



La voiture sera l'un des SUV les plus chers du segment. Pour préserver l'exclusivité, Ferrari s'est engagé à maintenir les ventes de la Purosangue en dessous de 20% des livraisons totales du groupe pendant le cycle de vie de la voiture, qui devrait être de 4 à 5 ans, comme pour tous ses modèles.



Les livraisons commenceront au deuxième trimestre 2023.





