Ferrari : départ du PDG pour des raisons personnelles

(CercleFinance.com) - Le PDG de Ferrari, Louis Camilleri, a annoncé son intention de prendre sa retraite avec effet immédiat, marquant ainsi un départ très médiatisé puisque qu'il a pris la direction du constructeur italien de voitures de sport il y a seulement deux ans. Louis Camilleri a déclaré que cette décision était motivée par des raisons personnelles, sans fournir d'autres explications. Ferrari a déclaré que le président exécutif John Elkann assurera les fonctions de directeur général par intérim pendant que le conseil d'administration désignera le successeur de Camilleri.

Valeurs associées FERRARI Euronext Amsterdam 0.00%