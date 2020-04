Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ferrari : dans le rouge, une analyste abaisse son opinion Cercle Finance • 28/04/2020 à 17:29









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le rouge avec une baisse de près de 0,7%. Jefferies dégrade son opinion sur Ferrari à 'sous-performance' avec un objectif de cours de 100 euros ou 108 dollars, contre 130 euros ou 145 dollars précédemment, réduisant ses estimations pour le constructeur automobile italien d'environ 20% pour 2020-2022. 'Avec un retour sur capitaux investis ne devant pas revenir à son niveau de 2017 avant 2023 et des rendements de free cash-flow et de dividendes de 1-2%, les investisseurs ne sont pas assez payés pour attendre et tester la résilience', juge le broker.

Valeurs associées FERRARI Euronext Amsterdam 0.00%