Ferrari : attentes dépassées au troisième trimestre

(CercleFinance.com) - Ferrari a fait état mardi d'un bénéfice supérieur aux attentes au titre du troisième trimestre et déclaré s'attendre à des résultats annuels dans le haut de ses prévisions. Le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté s'est replié de seulement 2% à 222 millions d'euros sur la période juillet-septembre, contre un consensus établi à 198 millions d'euros. Son chiffre d'affaires a reculé de seulement 3%, à 888 millions d'euros, sur la base de livraisons en baisse de 7% à 2.313 unités, marquées notamment par la bonne tenue de ses ventes de moteurs 12 cylindres. Le constructeur de voitures de sport a également indiqué qu'il prévoyait des résultats annuels dans le haut de ses précédentes estimations, avec un Ebit ajusté attendu autour de 700 millions d'euros cette année. L'action prenait 3,4% à la Bourse de Milan en début d'après-midi.

Valeurs associées FERRARI Euronext Amsterdam 0.00%