Ferrari: accord pluriannuel avec UniCredit pour la F1

(CercleFinance.com) - Ferrari annonce ce matin un accord pluriannuel avec le groupe bancaire Italien UniCredit afin que ce dernier l'accompagne dans ses activités de course de Formule 1.



Ce contrat de sponsoring intervient au lendemain de la victoire de l'écurie italienne pour son grand-prix à domicile, à Monza. Le Monégasque Charles Leclerc s'est en effet imposé dans le temple de la vitesse italien, devançant les deux McLaren de Oscar Piastri et Lando Norris au terme des 53 tous de course.



La seconde monoplace du Cheval Cabré, pilotée par Carlos Sainz Jr, coupe la ligne d'arrivée en 4e place.



Il s'agit de la 3e victoire de l'équipe cette saison, après celles de Carlos Sainz en Australie et de Charles Leclerc à Monaco.





