Ferragamo : en hausse après ses comptes trimestriels Cercle Finance • 13/11/2019 à 10:19









(CercleFinance.com) - L'action Salvatore Ferragamo prenait 4% ce matin à la Bourse de Milan après son point trimestriel. Si la croissance du 3e trimestre a manqué les attentes, les profits, eux, les dépassent. De janvier à septembre, les facturations ont atteint 994 millions d'euros, soit à changes une hausse de 1,9%, après 4,4% au 1er semestre (d'où - 3,6% au T3). Le résultat d'exploitation (hors IFRS 16) recule de 5,7% à 96 millions, même si le bénéfice net (dans ces mêmes termes) reste quasi-stable (- 0,5%).

Valeurs associées SALVAT. FERRAGAMO MIL +2.89%