Fermi, une société de placement immobilier spécialisée dans les centres de données, chute de 40 % après le retrait d'un client potentiel de l'accord de financement

Les actions de Fermi FRMI.O ont plongé de 40 % vendredi après que la société d'investissement immobilier dans les centres de données a déclaré qu'un locataire potentiel avait mis fin à un accord visant à aider à financer la construction de son site au Texas, ce qui constitue un revers pour la société nouvellement cotée en bourse.

Selon les termes de l'accord, le client , dont l'identité n'a pas été révélée , aurait loué une partie du site Project Matador de Fermi au Texas et aurait pu fournir jusqu'à 150 millions de dollars pour aider à financer la construction.

Alors que les deux parties restent en discussion sur un bail potentiel, l'accord de financement a été abandonné.

Cette décision pourrait constituer un premier défi pour Fermi, une entreprise cofondée par l'ancien secrétaire américain à l'énergie Rick Perry, qui a commencé à être cotée en bourse en octobre à une valeur de 14,8 milliards de dollars, mais qui n'a pas encore généré de revenus.

Fermi a profité de la forte demande en matière d'IA pour faire une entrée en bourse en octobre, les investisseurs s'étant rués sur les entreprises qui fournissent l'infrastructure nécessaire à la technologie.

Mais ce nouveau revers pour la société, qui a moins d'un an d'existence, survient à un moment où elle évolue dans un contexte plus prudent pour l'IA, certains investisseurs se demandant combien de temps l'embellie du secteur pourra se poursuivre en l'absence de perspectives de profit plus claires.

L'action s'échangeait pour la dernière fois à 9,08 dollars, soit 57 % de moins que son prix d'introduction en bourse, qui était de 21 dollars.