Fermi, la société d'investissement en centres de données de Rick Perry, vise une valorisation de 13 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

Fermi, un constructeur de centres de données cofondé par l'ancien secrétaire américain à l'énergie Rick Perry, a déclaré mercredi qu'il visait une valorisation de 13,16 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis.

La société d'investissement immobilier basée à Amarillo, au Texas, cherche à lever jusqu'à 550 millions de dollars en offrant 25 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 18 et 22 dollars.

Les centres de données sont devenus l'une des infrastructures les plus importantes au monde, car les entreprises technologiques s'efforcent de développer des modèles d'intelligence artificielle de pointe.

UBS Investment Bank, Evercore ISI, Cantor et Mizuho sont les co-chefs de file de l'offre.

Fermi sera cotée au Nasdaq sous le symbole "FRMI".