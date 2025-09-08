Fermi, constructrice de centres de données, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, alors que les nouvelles inscriptions s'accélèrent

(Ajout de détails dans l'ensemble du document)

Fermi, une société spécialisée dans l'énergie et le développement de centres de données, a déposé lundi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, alors que les entreprises s'empressent d'exploiter l'enthousiasme des investisseurs pour les nouvelles émissions.

La période qui suit la fête du Travail commence bien, Wall Street reprenant ses activités après le ralentissement habituel du mois d'août.

Le calendrier chargé des introductions en bourse pour l'automne comprend des noms très médiatisés tels que la fintech suédoise Klarna et la bourse de cryptomonnaies Gemini des jumeaux Winklevoss.

UBS Investment Bank, Cantor et Mizuho figurent parmi les gestionnaires du livre d'ordres pour l'offre.

Fermi a demandé à être cotée au Nasdaq sous le symbole "FRMI".

La société prévoit également de demander à être cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres.