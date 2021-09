Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fermentalg : un nouveau marché s'ouvre, le titre bondit information fournie par Cercle Finance • 03/09/2021 à 11:04









(CercleFinance.com) - L'action Fermentalg signe vendredi l'une des plus fortes hausses de la Bourse de Paris dans de gros volumes d'échanges alors que le spécialiste des micro-algues a réussi à s'ouvrir les portes d'un nouveau marché en Europe. Vers 10h45, le titre Fermentalg bondit de près de 8% dans un volume déjà sept fois supérieur à celui cumulé lors de la séance de la veille. Dans un communiqué paru hier soir, l'entreprise a annoncé l'extension d'un agrément européen, dit 'Novel Food', qui va lui permettre de commercialiser ses huiles DHA sur le vaste marché de la nutrition infantile. Ce nouvel enregistrement, obtenu auprès de l'Autorité alimentaire de sécurité des aliments (EFSA), signifie que ses oméga-3s issus de la transformation d'algues vont désormais pouvoir être utilisés dans les préparations pour nourrissons. Pour mémoire, l'inclusion de l'acide gras oméga-3 DHA dans les laits infantiles est obligatoire dans l'Union Européenne depuis 202O afin de favoriser le développement cérébral, artériel et oculaire des bébés. Cette évolution règlementaire favorable devrait soutenir un marché mondial des oméga-3s (EPA et DHA) d'ores et déjà estimé à 1,4 milliard de dollars. Au premier semestre, Fermentalg a fait part d'un triplement de ses ventes, à 2,5 millions d'euros, essentiellement grâce au succès grandissant de son produit phare, le DHA.

Valeurs associées FERMENTALG Euronext Paris +8.33%