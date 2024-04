Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Fermentalg: transfert sur Euronext Growth le 16 avril information fournie par Cercle Finance • 12/04/2024 à 14:52









(CercleFinance.com) - Fermentalg annonce que son transfert de cotation du marché réglementé d'Euronext Paris vers le système multilatéral Euronext Growth Paris sera effectif le 16 avril, sa demande en ce sens ayant été approuvée par le comité des admissions d'Euronext le 11 avril.



Ce transfert, dont le projet a été autorisé par l'AG du 2 février, va permettre au spécialiste des microalgues d'être coté sur un marché qui propose un fonctionnement simplifié, plus adapté à sa taille, son activité, sa capitalisation boursière ainsi qu'à ses besoins.



Fermentalg prévoit cependant de maintenir une politique en matière de communication financière comparable à celle mise en oeuvre à ce jour, notamment en continuant à publier une information financière trimestrielle.





