Fermentalg: succès de l'augmentation de capital

(CercleFinance.com) - Fermentalg a annoncé mardi le succès de son augmentation de capital de 12,8 millions d'euros, qui vise à constituer le 'champion européen' de la fermentation des microalgues.



L'opération va se traduire par la mise sur le marché de 32,1 millions d'actions nouvelles ordinaires à un prix de 0,40 euro, représentant une décote de 11,2% par rapport au cours de clôture d'hier.



La demande globale s'est établie à plus de 12,8 millions d'euros provenant à 96,5% de la part d'investisseurs stratégiques et institutionnels et 3,5% de la part de particuliers via la plateforme PrimaryBid.



Le groupe HuvePharma, spécialisé dans la fermentation de précision pour la santé animale et humaine et nouveau partenaire industriel de la société depuis fin 2023, a investi 7,5 millions d'euros, devenant ainsi un actionnaire de référence.



Bpifrance a souscrit de son côté à hauteur de trois millions d'euros à l'opération.



Le titre Fermentalg chutait de plus de 7% mardi à la Bourse de Paris suite à cette annonce.





