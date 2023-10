Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fermentalg: stabilisation du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 15:27









(CercleFinance.com) - Le spécialiste des microalgues Fermentalg annonce un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023 d'un million d'euros, stable en comparaison annuelle et en croissance de 19% par rapport au deuxième trimestre.



Le chiffre d'affaires cumulé à fin septembre, à 3,3 millions, affiche un repli de 47% par rapport à l'exercice précédent, qui avait été marqué au premier semestre 2022 par un niveau exceptionnel de commandes d'opportunité.



'Pour retrouver durablement le chemin de la croissance, nous revoyons fondamentalement notre organisation et approche commerciales afin de pérenniser des volumes significatifs avec des acteurs majeurs de l'industrie des Omega 3', indique le DG Pierre Josselin.





Valeurs associées FERMENTALG Euronext Paris -2.91%