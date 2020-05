Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fermentalg : revenus multipliés par sept au 1er trimestre Cercle Finance • 11/05/2020 à 08:00









(CercleFinance.com) - Fermentalg annonce qu'au titre du premier trimestre 2020, les ventes de DHA Rigins, son huile algale riche en Oméga 3, ont permis de générer 0,6 million d'euros de revenus, soit près de sept fois plus que sur la même période en 2019. Ces ventes n'intègrent pas encore de livraisons à DSM Nutritional Products dans le cadre du partenariat commercial pluriannuel avec la filiale de Royal DSM. Une première commande d'échantillons commerciaux a été enregistrée en avril, préalable à des volumes plus importants. Par ailleurs, dans le contexte de crise sanitaire, Fermentalg a obtenu l'accord pour un prêt 'Soutien Innovation' d'un million d'euros de la part de Bpifrance. Ce prêt, accordé pour une durée initiale d'un an, est prorogeable pour une durée de cinq ans.

