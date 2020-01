Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fermentalg : mise en service d'un puits de carbone Cercle Finance • 23/01/2020 à 09:37









(CercleFinance.com) - Fermentalg et Suez annoncent l'inauguration d'un nouveau puits de carbone au sein de la nouvelle unité de biométhanisation de l'usine Carré de Réunion à Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines), qui s'ajoutera à quatre autres dispositifs installés en Ile-de-France. L'usine de traitement des eaux usées de Carré de Réunion est équipée d'un biométhaniseur qui traite les boues de la station d'épuration pour produire du biogaz. L'objectif est de valoriser le CO2 produit lors de l'étape de purification du biogaz. Ce CO2 sera injecté dans le puits de carbone pour être consommé par les micro-algues. La biomasse formée sera convertie en énergie verte et réduira l'empreinte carbone du site de dépollution. Le pilote sera en mesure de traiter 5 à 10 m3 par heure de CO2.

