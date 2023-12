Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Fermentalg: le titre monte, plan stratégique apprécié information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 12:12









(CercleFinance.com) - Fermentalg s'inscrit en nette hausse mercredi à la Bourse de Paris, les investisseurs saluant le plan stratégique et les nouveaux objectifs dévoilés par le spécialiste des microalgues.



Défini sous la houlette de son nouveau directeur général, Pierre Josselin, le plan vise un objectif de chiffre d'affaires d'au moins 25 millions d'euros d'ici 2026, soit une multiplication par plus de six par rapport à des ventes d'environ quatre millions d'euros à l'heure actuelle.



Grâce au dynamisme du marché des oméga-3, Fermentalg compte rapidement accélérer ses ventes et servir de nouveaux clients, ce qui devrait lui permettre d'atteindre dix millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024.



A cet effet, Fermentalg dit avoir conclu un partenariat industriel avec le groupe HuvePharma, un spécialiste de l'alimentation animale et humaine, qui assurera ainsi la production de sa gamme alimentaire DHA Origins.



Par ailleurs, Nico Bonne - un cadre affichant 22 ans d'expérience sur les marchés internationaux des ingrédients et des oméga-3 - rejoindra l'entreprise début 2024 en tant que directeur commercial.



Enfin, Fermentalg dit avoir initié des discussions avec ses partenaires stratégiques et financiers afin d'identifier les meilleurs moyens en vue d'accélérer sa croissance et atteindre un équilibre économique et financier, ce qui nécessitera des ressources financières complémentaires pour 2025.



Suite à ces annonces, le titre grimpait de 5,7% mercredi à la Bourse de Paris, ce qui ne l'empêche pas d'accuser un repli de l'ordre de 82% depuis le début de l'année.





