Fermentalg : le chiffre d'affaires trimestriel a doublé

(CercleFinance.com) - Fermentalg progresse en Bourse ce mardi après avoir fait état ce matin d'un doublement de ses ventes sur le premier trimestre de l'année. Le spécialiste de l'exploitation bioindustrielle des micro-algues indique que le premier trimestre a confirmé son 'fort rebond commercial' engagé au quatrième trimestre 2020, avec un chiffre d'affaires ressorti à plus de 1,2 million d'euros, contre 595.000 euros un an plus tôt. Les ventes d'Oméga-3s - des huiles connues pour présenter des bienfaits pour la santé - ont affiché en particulier une hausse de 104% par rapport au premier trimestre 2020, dépassant ainsi largement les niveaux précédant la crise sanitaire. La société basée à Libourne, qui dispose d'une trésorerie de 21 millions d'euros, confirme ainsi son ambition d'enregistrer une nette accélération de ses ventes en 2021. L'action cotée à la Bourse de Paris progresse actuellement de 1,4% après avoir pris jusqu'à 4% en début de séance

Valeurs associées FERMENTALG Euronext Paris +1.45%