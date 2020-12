Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fermentalg : la société a été primée par EthiFinance Cercle Finance • 18/12/2020 à 14:12









(CercleFinance.com) - Fermentalg a été distinguée à l'occasion de la cérémonie organisée ce jour par l'agence de notation EthiFinance. La société intègre le Top 3 des entreprises analysées, à la deuxième place en maitère de performances environnementales, sociales et en matière de gouvernance, dans la catégorie des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 150 ME. Forte de ce classement, Fermentalg intègre le Gaïa-Index, l'indice français de référence des Small & MidCaps les plus vertueuses en matière d'ESG (Environnement, Social et Gouvernance), renforçant ainsi sa visibilité auprès des investisseurs institutionnels.

