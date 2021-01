FERMENTALG flambe grâce à SUEZ

AOF - EN SAVOIR PLUS

Selon les applications, ces bioproduits contribueront à la préservation des sols et de la biodiversité comme à la santé humaine et animale.

Elles ont notamment permis d'améliorer la sélection des souches de microalgues, les nouvelles technologies d'éclairage, ainsi que l'identification de bioproduits à forte valeur ajoutée validant les bénéfices environnementaux et économiques du modèle.

Elles ont également inventé le "Combin'Air", un purificateur d'air urbain comprenant, entre autres procédés innovants, un photo-bioréacteur algal, destiné à diminuer les particules fines (PM10, PM2,5) et les oxydes d'azote (NOx) pour combattre les effets nocifs de la pollution atmosphérique sur la santé publique.

Les deux sociétés ont ainsi créé le "Puits de carbone", destiné au captage et à la valorisation du CO2 en environnement industriel par photo-bioréacteur algal de nouvelle génération.

Fermentalg rappelle que la collaboration avec Suez, initiée en 2015 dans le cadre de l'accord de Paris, a permis "le développement de solutions inédites et prometteuses répondant aux enjeux environnementaux du XXIe siècle".

En outre, cette nouvelle innovation qualifiée de "majeure" permettra de développer des boucles circulaires en produisant notamment des produits valorisables dans les domaines du biocontrôle, de la nutrition et de la santé animale.

(AOF) - Fermentalg bondit de 58% à 2,37 euros après l'annonce de la création prochaine d'une co-entreprise avec Suez. La small cap, valorisée ce midi 54 millions d'euros, est spécialisée dans la recherche et l'exploitation bio-industrielle des microalgues. La co-entreprise, détenue à parité égale, développera des photo-bioréacteurs algaux capables de capter du CO2 par biomimétisme.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2020 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.