Fermentalg: des avancées pour le colorant bleu naturel

(CercleFinance.com) - Fermentalg, un spécialiste des microalgues, a annoncé jeudi avoir démarré la production des premiers lots industriels de son nouveau colorant alimentaire bleu naturel.



Dans un communiqué, la société indique avoir enregistré à ce titre une première commande de son partenaire DDW, filiale du suisse Givaudan, dans le cadre de la pré-commercialisation de ce nouvel ingrédient.



Cette première commande doit permettre à DDW de fournir des échantillons aux grands acteurs de l'agroalimentaire, notamment dans le secteur des boissons sportives, mais aussi de la confiserie.



Pour mémoire, le partenariat entre Fermentalg et DDW a été noué en 2020, avec une première phase de développement technologique et d'industrialisation qui s'est achevée en juin 2022



Depuis cette date, Givaudan a engagé de son côté la phase de commercialisation du produit, sous l'appellation 'Galdieria Blue Extract'.



Dans le cadre de la phase pré-commerciale, Fermentalg a prévu jusqu'à trois campagnes de production chez un façonnier allemand.



A elle seule, la première campagne de production, réalisée entre début novembre et janvier 2023, doit représenter un chiffre d'affaires de 250.000 euros.



Par ailleurs, le processus réglementaire auprès des autorités européenne et américaine se poursuit, ce qui conduit Fermentalg à anticiper une autorisation de mise sur le marché au second semestre 2023.





