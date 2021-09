Fermentalg : CarbonWorks met en service son premier démonstrateur industriel

AOF - EN SAVOIR PLUS

Il permettra de capter et dissoudre le CO2 produit par l'usine de biogaz ; Transformer le carbone séquestré en biomasse organique par voie photosynthétique ; Valoriser cette biomasse comme traitement naturel antifongique, en substitution des pesticides de synthèse.

(AOF) - Fermentalg a annoncé la mise en service par CarbonWorks, sa filiale détenue à parts égales avec le groupe Suez, du premier démonstrateur industriel de sa technologie de capture et de bioconversion du CO2 (Carbon Capture and Utilization ou CCU) par photosynthèse algale. Ce premier photo-bioréacteur de nouvelle génération, d'une capacité de 10 mètres cubes, est installé sur un site de méthanisation agricole basé à Cestas (Gironde).

