Fermentalg: C.A. semestriel en ligne, le titre retombe

(CercleFinance.com) - Le titre Fermentalg reculait de près de 9% vendredi à la Bourse de Paris, cédant ainsi une petite partie des gains accumulés depuis le début de l'année, suite à la publication d'un chiffre d'affaires semestriel en ligne avec les attentes.



Invoquant une 'très solide dynamique commerciale', le spécialiste de l'exploitation bioindustrielle des microalgues a généré sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 6,3 millions d'euros, quasiment multiplié par trois par rapport au 1er semestre 2023



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities font remarquer que ce C.A. ressort en ligne avec les annonces du mois dernier, qui avaient vu la société relever son objectif de chiffre d'affaires semestriel entre 6,2 et 6,4 millions d'euros, contre un chiffre d'affaires de quatre millions d'euros sur toute l'année 2023.



Pour son second semestre, Fermentalg indique anticiper une activité 'd'aussi bonne facture' avec un objectif de chiffre d'affaires annuel de 12 millions d'euros, trois fois supérieur à celui de 2023.



Concernant son partenariat avec le groupe de fermentation de précision HuvePharma pour les les secteurs de la santé animale et humaine, son nouvel actionnaire de référence, Fermentalg indique que l'alliance industrielle initiée fin 2023 a été mise en oeuvre dans un temps record, avec une production confirmée pour cet été.



Il sera d'ailleurs proposé aux actionnaires, à l'occasion d'une prochaine assemblée générale, de nommer un représentant d'HuvePharma au conseil d'administration.



Vers 17h45, le titre Fermentalg perdait près de 9%, mais affichait encore un gain de 54% cette année, ce qui en fait l'une des meilleures performances du marché parisien depuis le 1er janvier.





