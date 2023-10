Fermentalg: 1 million d'euros de chiffre d'affaires au 3ème trimestre

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.

" L'intensification de notre prospection commerciale a permis d'enrayer la baisse du chiffre d'affaires des derniers mois ", déclare Pierre Josselin, Directeur général de Fermentalg. " Pour retrouver durablement le chemin de la croissance, nous revoyons fondamentalement notre organisation et approche commerciales afin de pérenniser des volumes significatifs avec des acteurs majeurs de l'industrie des Omega 3. "

(AOF) - Fermentalg annonce que ses ventes du 3ème trimestre 2023 s’élèvent à 1 million d'euros, stables par rapport au 3ème trimestre de l’année précédente et en croissance de 19% par rapport au 2ème trimestre 2023. Le spécialiste des microalgues précise que son chiffre d'affaires cumulé à fin septembre (3,3 millions d'euros) affiche un repli de 47% par rapport à l'exercice précédent, marqué au premier semestre par un niveau exceptionnel de commandes d'opportunité, avant que la crise ukrainienne et ses conséquences économiques mettent un coup d'arrêt à la croissance.

