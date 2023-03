Ferguson choisit les consignes Quadient pour faciliter et sécuriser le retrait de commandes

(AOF) - Quadient, un opérateur majeur de consignes colis connectées dans le monde annonce que Ferguson, un important distributeur nord-américain de produits d'infrastructure, plomberie, électroménagers, CVC et plus encore, a déployé des consignes automatiques Parcel Pending by Quadient dans plusieurs de ses magasins, dont la nouvelle gamme de consignes Grand format, pour simplifier le retrait d'achats en magasin pendant et en dehors des heures d'ouverture.

Ferguson compte plus de 1 500 points de vente aux États-Unis, couvrant l'ensemble des 50 États, dont un grand nombre proposant la mise à disposition des achats le jour même ou dès le lendemain.

Quadient a lancé l'an dernier la consigne colis Grand Format, face à la demande croissante de prise en charge et de livraison de produits volumineux.

