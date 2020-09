Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fendi (LVMH) nomme Kim Jones directeur artistique pour les collections femme Reuters • 09/09/2020 à 08:31









PARIS, 9 septembre (Reuters) - La marque de luxe Fendi, détenue par LVMH LVMH.PA , a annoncé mercredi la nomination de Kim Jones comme directeur artistique pour les collections femme. Kim Jones, qui restera également directeur artistique de la marque Dior Homme, présentera sa première collection Fendi pour la saison automne/hiver 2021-2022 lors la "fashion week" de Milan en février, a indiqué Fendi dans un communiqué. Il travaillera aux côtés de Silvia Venturini Fendi qui assurait la direction artistique de Fendi depuis le décès en 2019 du couturier Karl Lagerfeld. (Blandine Hénault et Sarah White)

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris +0.78%