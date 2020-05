Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Félicien Kabuga, suspect de génocide au Rwanda, va demander un renvoi, annoncent ses avocats Reuters • 20/05/2020 à 13:31









PARIS, 20 mai (Reuters) - Les avocats de Félicien Kabuga ont annoncé que leur client, présenté comme le financier du génocide rwandais de 1994, allait demander ce mercredi un renvoi de l'audience devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris. Agé de 84 ans, Félicien Kabuga, arrêté samedi en région parisienne après avoir été recherché pendant 26 ans par la justice internationale, doit comparaître en début d'après-midi devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Un délai supplémentaire de huit jours lui sera automatiquement accordé s'il en fait la demande. "Félicien Kabuga saisira dès demain en référé le Tribunal judiciaire de Paris des atteintes à l'encontre de ses droits fondamentaux", écrivent par ailleurs ses avocats dans un communiqué diffusé mardi soir. "Il est inadmissible que Félix Kabuga ait été présenté comme un des principaux génocidaires rwandais (...) alors que son procès n'a pas eu lieu. Cette atteinte caractérisée au respect de la présomption d'innocence en dit long sur la volonté de nier les droits les plus fondamentaux de Félicien Kabuga", poursuivent-ils en dénonçant la formulation du communiqué annonçant son arrestation. (John Irish version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

