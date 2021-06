Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FedEx : vers le transport automatisé des colis, avec Nuro Cercle Finance • 15/06/2021 à 15:59









(CercleFinance.com) - FedEx Corp. annonce la signature d'un accord pluriannuel et en plusieurs phases avec Nuro, spécialiste des véhicules autonomes, afin de tester un véhicule de livraison autonome de nouvelle génération. La collaboration entre FedEx et Nuro avait débuté en avril avec le lancement d'un premier programme pilote, dans la région de Houston, marquant l'entrée de Nuro dans l'univers de la logistique des colis. Ce partenariat va permettre à FedEx d'explorer divers cas d'utilisation de la logistique des véhicules autonomes sur route, y compris les livraisons à arrêts multiples et sur rendez-vous. La croissance exponentielle du commerce électronique a en effet accéléré la demande de solutions fiables et autonomes à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement, souligne FedEx.

Valeurs associées FEDEX NYSE +0.98%