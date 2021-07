Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FedEx : va investir 100 M$ dans l'indien Delhivery Cercle Finance • 16/07/2021 à 12:14









(CercleFinance.com) - FedEx annonce aujourd'hui que sa filiale FedEx Express India a conclu un accord avec Delhivery, l'une des principales sociétés de services de logistique et de chaîne d'approvisionnement en Inde, afin de créer des synergies entre les deux structures et ' débloquer le potentiel commercial international de l'Inde. ' Le sous-continent est d'ailleurs ' une priorité stratégique pour FedEx ', assure Raj Subramaniam, président et chef de l'exploitation de FedEx Corp. FedEx compte ainsi investir 100 M$ dans Delhivery, tandis qu'un accord commercial à long-terme devrait aussi être conclu entre les deux sociétés. Dans ce cadre, FedEx Express se concentrera sur les services d'exportation et d'importation internationaux vers, et à destination, de l'Inde. De son côté, Delhivery proposera également les produits et services FedEx Express du marché indien tout en fournissant des services de ramassage et de livraison des colis dans tout le pays. ' Cette transaction combine le réseau mondial de FedEx avec le vaste réseau pan-indien de Delhivery et ses solutions technologiques pour réunir le meilleur des deux mondes ', analyse FedEx.

Valeurs associées FEDEX NYSE +0.26%