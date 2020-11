Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FedEx : une installation stratégique dans l'aéroport Ontario Cercle Finance • 19/11/2020 à 17:01









(CercleFinance.com) - FedEx Express, filiale de FedEx Corp, et faisant partie des plus grandes entreprises de transport express au monde, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de sa nouvelle rampe ultramoderne située à l'aéroport international d'Ontario, en Californie (USA). L'installation accueillera 490 membres de l'équipe et comprend neuf portes pour gros porteurs, 14 portes pour les avions de ravitaillement et 18 quais pour camions. Effective à quelques semaines des fêtes, cette ouverture s'inscrit pleinement dans la stratégie de l'entreprise visant à accroître son efficacité opérationnelle et à répondre à la demande croissante des clients. 'L'ouverture de notre nouvelle rampe FedEx Express Ontario positionne nos opérations et nos services pour gérer efficacement le volume croissant de commerce électronique en provenance du sud de la Californie et renforce notre position concurrentielle sur le marché', confirme Richard W. Smith, président régional des Amériques et Vice-président exécutif de l'assistance mondiale chez FedEx Express.

Valeurs associées FEDEX NYSE -1.28%