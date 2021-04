FEDEX : une fusillade fait au moins huit morts dans un entrepôt d'Indianapolis

(AOF) - Une fusillade a éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi dans un entrepôt appartenant à FedEx, situé près de l'aéroport international de la ville d'Indianapolis, et où travaillent environ 4 000 employés. Selon les autorités, au moins huit personnes, dont l'auteur présumé du massacre, ont perdu la vie, et quatre personnes ont été blessées, dont une grièvement. Les raisons et les circonstances de cette fusillade restent encore à élucider. La société de livraison de colis a déclaré dans un communiqué coopérer avec la police et envoyer ses pensées aux victimes.

