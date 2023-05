Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

FedEx: un outil estime les émissions de CO2 de chaque colis information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 16:39

(CercleFinance.com) - FedEx a annoncé hier le lancement d'un nouvel outil, FedEx Sustainability Insights visant à améliorer l'accès de ses clients aux informations concernant les émissions, en exploitant les données numérisées de son réseau logistique mondial.



Créé par FedEx Dataworks, ce moteur révolutionnaire basé sur le cloud utilise les données du réseau FedEx en temps quasi-réel pour estimer les émissions de CO2e pour les numéros de suivi individuels et les comptes FedEx.com.



Les utilisateurs peuvent ainsi afficher les données d'émissions historiques par compte ou les rechercher par numéro de suivi.



'Nos expéditeurs nous ont dit qu'ils avaient besoin de plus de données sur leur empreinte d'expédition, car les consommateurs considèrent de plus en plus la durabilité comme un facteur dans leurs décisions d'achat', explique Brie Carere, vice-présidente exécutive et chef de la clientèle.



Selon elle, ce genre d'innovation 'permet aux clients d'accéder aux informations dont ils ont besoin dans le cadre de notre quête commune d'un avenir plus durable'.