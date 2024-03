Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FedEx: trimestre meilleur que prévu, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 15:26









(CercleFinance.com) - FedEx grimpe de 8% ce vendredi à la Bourse de New York après avoir fait état d'un bénéfice trimestriel en nette hausse et meilleur que prévu, essentiellement grâce à la maîtrise de ses coûts due à la mise en place du plan stratégique 'Drive'.



Le groupe, souvent présenté comme un bon baromètre de l'activité économique aux Etats-Unis en raison des volumes de marchandises qu'il achemine, a généré un bénéfice net de 879 millions de dollars, soit 3,51 dollars par action, sur son troisième trimestre fiscal clos fin février, contre 489 millions (3,05 dollars) un an plus tôt.



Hors éléments exceptionnels, son bénéfice par action (BPA) s'établit à 3,86 dollars, alors que les analystes prévoyaient en moyenne un bénéfice par action de 3,20 dollars pour un chiffre d'affaires de 11,48 milliards.



Son chiffre d'affaires s'est pourtant contracté à 21,7 milliards de dollars contre 22,2 milliards sur la même période de l'exercice précédent.



Le groupe américain a réaffirmé sa prévision d'un bénéfice par action compris entre 15,65 et 16,65 dollars sur l'ensemble de l'exercice, pour un repli de 0% à 5% de son chiffre d'affaires.



Dans les premiers échanges, le titre FedEx progressait de plus de 8% entraînant dans son sillage son grand rival UPS (+1,2%).





