FedEx table sur une hausse de 11% de son chiffre d'affaires en 2026, mais son action recule après une baisse de sa marge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de « baisse de la marge » et « actions » au paragraphe 1, « rachat » au paragraphe 7)

FedEx FDX.N a dépassé mardi les estimations de bénéfices trimestriels et prévoit une croissance de son chiffre d’affaires d’environ 11% en 2026, mais son titre a chuté de 5,7% en séance prolongée après une baisse de la marge dans son segment principal, le transport express.

Le géant de la livraison prévoit également un bénéfice par action compris entre 16,90 et 18,10 dollars pour l’année, alors qu’il aligne désormais son exercice fiscal sur l’année civile, au lieu de le clôturer en mai comme auparavant. Les analystes n’ont pas encore élaboré de modèles permettant de comparer ces chiffres avec les nouvelles prévisions.

Cette annonce fait également suite à la scission, le 1er juin, de sa division de transport routier de fret, FedEx Freight

FDXF.N , qui s’inscrit dans le cadre de ses efforts pluriannuels visant à rationaliser ses opérations et à réduire ses coûts.

FedEx et son concurrent UPS UPS.N doivent s’adapter à l’évolution des politiques commerciales américaines, notamment la fin de l’exonération des droits de douane sur les envois de commerce électronique de faible valeur (« de minimis ») provenant de grands détaillants discount liés à la Chine, tels que Shein et Temu PDD.O , ce qui a pesé sur les volumes.

Si son bénéfice ajusté du quatrième trimestre, à 6,31 dollars, a dépassé les estimations des analystes (5,96 dollars), selon les données compilées par LSEG, la marge de son segment principal Federal Express a reculé à 7,7%, contre 8,4% l’année précédente, en raison de la hausse des coûts de personnel, des coûts de transport externalisés et du carburant.

Le chiffre d’affaires trimestriel, quant à lui, a progressé de 12,6% pour atteindre 25 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 24,04 milliards de dollars, grâce à une forte demande intérieure.

FedEx a également annoncé son intention de racheter des actions pour un montant maximal de 1 milliard de dollars en 2026.

Les résultats trimestriels incluent l’activité de transport routier que FedEx a cédée plus tôt ce mois-ci, mais Wall Street se concentre sur les performances de son activité de livraison de colis, qui connaît un ralentissement persistant dans le commerce électronique parallèlement à un regain de vigueur dans le segment haut de gamme des livraisons en 24 heures.

Le segment express, cœur de métier de FedEx, a enregistré une hausse de 14% de son chiffre d’affaires, tandis que celui de la division de transport routier de fret a progressé de 5%.

« Les résultats d’exploitation du segment Federal Express se sont améliorés au cours du trimestre, grâce à la hausse des rendements des colis prioritaires aux États-Unis et à l’international », a indiqué la société dans un communiqué.